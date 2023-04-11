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«Обсуждался вариант с Вайсфельдом». Генменеджер «Авангарда» ответил на вопрос о преемнике

«Обсуждался вариант с Вайсфельдом». Генменеджер «Авангарда» ответил на вопрос о преемнике
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Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин ответил на вопрос о своём преемнике.

«Нет ответа на вопрос по новому генеральному менеджеру. Эта работа ведётся, обсуждалась кандидатура Вайсфельда. Пока не знаю, чем вся эта история закончилась. Когда я приходил на эту должность, то изначально у меня была оговорка, что я приду временно. Помогу собрать состав на следующий сезон, но физически я не могу постоянно находиться в Омске, чтобы на 100% выполнять работу генерального менеджера.

Последний разговор был с Крыловым, что я занимаюсь подписанием сейчас, пока идёт трансферная кампания. Будет активно помогать мне в переговорном процессе сотрудник клуба Евгений Забуга», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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