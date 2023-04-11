Хабибулин: у «Авангарда» есть большой интерес оставить Ткачёва, Толчинского, Шарипзянова

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин прокомментировал селекционные планы омской команды, а также будущее Владимира Ткачёва, Сергея Толчинского и Дамира Шарипзянова.

«В данный момент не скажу, с кем мы будем расставаться. У нас есть большой интерес оставить Ткачёва, Толчинского, Шарипзянова, но мы должны учитывать, что есть потолок, что есть спрос на этих ребят. Будем плясать от того, какие деньги у нас останутся. Михайлов должен получить квалификацию, есть мысли оставить Дедунова.

Работа ведётся под общие требования, под концепцию клуба. Есть определённый интерес к категории игроков. Но первоочередная задача — сохранять ребят-лидеров из прошлого сезона», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.