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Генменеджер «Авангарда»: просто так отпускать Грицюка сейчас в «Нью-Джерси» неправильно

Генменеджер «Авангарда»: просто так отпускать Грицюка сейчас в «Нью-Джерси» неправильно
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Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин ответил на вопрос о будущем молодого нападающего Арсения Грицюка и американского форварда Алекса Бродхёрста.

«Просто так отпускать Грицюка сейчас в «Нью-Джерси» неправильно, он ограниченно свободный агент. У нас будет к нему хорошее предложение. Другое дело, если ему поступит реальное предложение из НХЛ — тогда право выбора останется за ним.

Интерес к Бродхёрсту есть большой, мы с агентом постоянно в контакте, но есть интерес у других клубов. Мы будем исходить из его финансовых запросов», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Грицюк был задрафтован «Нью-Джерси Дэвилз» в 2019 году в пятом раунде под общим 129-м номером.

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