Генменеджер «Авангарда»: просто так отпускать Грицюка сейчас в «Нью-Джерси» неправильно
Поделиться
Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин ответил на вопрос о будущем молодого нападающего Арсения Грицюка и американского форварда Алекса Бродхёрста.
«Просто так отпускать Грицюка сейчас в «Нью-Джерси» неправильно, он ограниченно свободный агент. У нас будет к нему хорошее предложение. Другое дело, если ему поступит реальное предложение из НХЛ — тогда право выбора останется за ним.
Интерес к Бродхёрсту есть большой, мы с агентом постоянно в контакте, но есть интерес у других клубов. Мы будем исходить из его финансовых запросов», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, Грицюк был задрафтован «Нью-Джерси Дэвилз» в 2019 году в пятом раунде под общим 129-м номером.
Комментарии
- 11 апреля 2023
-
12:43
-
12:38
-
12:36
-
12:28
-
12:27
-
12:20
-
12:17
-
12:09
-
12:06
-
12:03
-
11:54
-
11:50
-
11:45
-
11:35
-
11:33
-
11:14
-
10:58
-
10:40
-
10:20
-
09:56
-
09:32
-
09:16
-
09:04
-
08:53
-
08:44
-
08:34
-
08:26
-
07:24
-
06:26
-
06:19
-
04:56
-
04:55
-
04:48
-
04:41
-
04:37
Партнерский контент