Хабибулин: если «Авангард» сохранит лидеров на 80% бюджета — другие бесплатно поиграют?

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин поделился мыслями о формировании состава на будущий сезон.
«По Алексею Береглазову и Наилю Якупову есть интерес, Береглазов тот же провёл стабильный и ровный сезон, он один из лидеров команды. Но ещё раз говорю, что всё будет упираться в наши финансовые возможности. Мы можем сохранить 5-6 лидеров и при этом потратить 80% из-под потолка. А другие бесплатно поиграют? Остальные-то за бесплатно играть не будут.
Возможно ли, чтобы некоторые хоккеисты проявили лояльность к клубу в финансовых запросах ради того, чтобы остаться на прежнем месте, с прежними партнёрами? Это очень хорошее предложение, я обращусь с ним к агентам. И посмотрю, как они отреагируют. В КХЛ таких прецедентов нет. Вы хотите, чтобы мы первыми стали?» — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 11 апреля 2023
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