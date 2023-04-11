Крикунов: Ротенберг хочет выиграть у Фёдорова, это видно по его послематчевому интервью

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал пятый матч полуфинала Кубка Гагарина СКА — ЦСКА (3:7).

«Ротенберг хочет выиграть у Фёдорова, это видно по его послематчевому интервью, много чего сгоряча сказал. СКА в Санкт-Петербурге смотрелся неплохо, лучше ЦСКА, здесь я с ним согласен. Две штанги, много бросков, Яшкин «один в ноль» выскакивал. Но московские армейцы показали какую-то невероятную реализацию. СКА повёл 2:0, есть моменты, но шайба не идёт. У ЦСКА два момента — два гола. Это, наверное, соперников деморализовало.

У ЦСКА всё залетало. Все линии абсолютно равные, а вот вратарская позиция всё же у москвичей посильнее. Не зря говорят, что вратарь — половина команды. Фортуна была на стороне ЦСКА в тот вечер, но если брать саму игру… Как бы ЦСКА в Москве семь шайб не получил.

СКА в атаке прилично смотрелся, когда-то команду прорвёт. В этой паре точно будет семь игр, где всё и решится», — сказал Крикунов Legalbet.

Напомним, следующий матч в серии СКА — ЦСКА состоится завтра, 12 апреля, в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.