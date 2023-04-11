Впервые за 27 лет 10 игроков набрали по 100+ очков в сезоне НХЛ

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, впервые с сезона-1995/1996 10 игроков набрали по 100+ очков в сезоне НХЛ.

Сегодня 100-й балл за результативность набрал защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон, у него 25 шайб и 75 результативных передач в 80 играх. Ранее эту отметку пересекли Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 151 очко), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 124), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 111), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз», 109), Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз», 108), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 107), Джейсон Робертсон («Даллас Старз», 106), Райан Ньюджент-Хопкинс («Эдмонтон», 103), Микко Рантанен («Колорадо», 102).

Рекорд НХЛ по числу игроков со 100+ очками был установлен в сезоне-1992/1993 (21).