Шведский защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон установил уникальное достижение в НХЛ

Шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (2:6).

Как отмечает пресс-служба НХЛ, 32-летний хоккеист добрался до отметки 100 результативных баллов в текущем сезоне. Карлссон установил уникальное достижение, став первым защитником в возрасте 30+ лет, набравшим 100+ очков за сезон.

Кроме того, швед стал шестым защитником в истории НХЛ, набравшим 100+ очков в рамках одного регулярного чемпионата. Ранее это достижение покорилось Бобби Орру (шесть раз, включая рекордный показатель в 139 (37+102) очков в 78 матчах за «Бостон Брюинз» в сезоне-1970/1971), Полу Коффи (пять раз), Дэни Потвину, Элу Макиннису и Брайану Личу (всем — по одному разу).

Напомним, в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2 (3:1, 0:0, 3:1).

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