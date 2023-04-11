«С трибун это не красит игру». Курдин — о драке после пятого матча СКА — ЦСКА

Чемпион СССР по хоккею и первый тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин прокомментировал драку после пятого матча финальной серии Западной конференции между СКА и ЦСКА (3:7, 2-3 в серии).

«Игра всегда переворачивается, тем хоккей и интересен, могу так сказать о серии СКА и ЦСКА. Что касается драки, это уже полуфинал и сейчас льются эмоции. Понятное дело, что с трибун это не красит игру. Но в игре между такими соперниками — а это мясорубка — случается и такое. Как обычно бывает, слово за слово — и понеслась, драки — один из элементов хоккея.

Слова о том, что это был лучший матч СКА? Роману Борисовичу (Ротенбергу) виднее, конечно, он тренер команды и находится внутри коллектива. Результат этой игры не самый лучший, однозначно. В таких матчах лучше сыграть плохо, но победить с разницей в одну шайбу, чем показывать какую-то феерическую игру. Результат же остаётся», — цитирует Курдина «РИА Новости».

Напомним, после финальной сирены между защитником санкт-петербургской команды Андреем Педаном и нападающим москвичей Владиславом Каменевым случилась перепалка, в ходе которой игрок ЦСКА ударил клюшкой Педана. После этого сразу же началась потасовка, переросшая в массовую драку.