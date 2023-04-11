Впервые в истории НХЛ два игрока набрали своё 1000-е очко в лиге в один день

Канадский нападающий «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру набрал 1000-е очко в карьере, записав на свой счёт 3 (2+1) балла во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (3:2). В параллельном матче с «Детройт Ред Уингз» (6:1) форвард «Даллас Старз» Джо Павелски забил гол и также набрал 1000-е очко в карьере.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, сегодняшний день стал первым в истории лиги, когда отметки 1000 очков достигли сразу два игрока.

Напомним, сейчас в НХЛ 11 действующих хоккеистов, добравшихся до этой отметки. Помимо Жиру и Павелски, в этот список входят Никлас Бекстрём (1031), Патрис Бержерон (1039), Стивен Стэмкос (1055), Эрик Стаал (1062), Анже Копитар (1139), Евгений Малкин (1228), Патрик Кейн (1237), Александр Овечкин (1484) и Сидни Кросби (1500).