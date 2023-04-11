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Только восемь действующих хоккеистов набрали 1000+ очков в карьере, помимо Жиру и Павелски

Только восемь действующих хоккеистов набрали 1000+ очков в карьере, помимо Жиру и Павелски
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Канадский нападающий «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру набрал 1000-е очко в карьере, записав на свой счёт 3 (2+1) балла во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз». В параллельном матче с «Детройт Ред Уингз» форвард «Даллас Старз» Джо Павелски забил гол и также набрал 1000-е очко в карьере.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2023, вторник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Жиру (Ткачук, Штюцле) – 05:51 (5x5)   2:0 Штюцле (Жиру, Ткачук) – 17:26 (5x5)   2:1 Песке (Нечас, Шей) – 35:30 (4x4)   2:2 Бёрнс (Джарвис, Нечас) – 42:23 (5x4)   3:2 Жиру (Пинто, Бреннстрём) – 49:37 (4x4)

Как отмечает StatsCentre, теперь в НХЛ 10 действующих хоккеистов, добравшихся до этой отметки. Помимо Жиру и Павелски, в этот список входят Никлас Бекстрём (1031), Патрис Бержерон (1039), Стивен Стэмкос (1055), Эрик Стаал (1062), Анже Копитар (1139), Евгений Малкин (1228), Александр Овечкин (1484) и Сидни Кросби (1500).

Отметим, что самым молодым среди всех игроков является капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг». Стэмкосу в феврале исполнилось 33 года.

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