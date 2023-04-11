Только восемь действующих хоккеистов набрали 1000+ очков в карьере, помимо Жиру и Павелски

Канадский нападающий «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру набрал 1000-е очко в карьере, записав на свой счёт 3 (2+1) балла во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз». В параллельном матче с «Детройт Ред Уингз» форвард «Даллас Старз» Джо Павелски забил гол и также набрал 1000-е очко в карьере.
Как отмечает StatsCentre, теперь в НХЛ 10 действующих хоккеистов, добравшихся до этой отметки. Помимо Жиру и Павелски, в этот список входят Никлас Бекстрём (1031), Патрис Бержерон (1039), Стивен Стэмкос (1055), Эрик Стаал (1062), Анже Копитар (1139), Евгений Малкин (1228), Александр Овечкин (1484) и Сидни Кросби (1500).
Отметим, что самым молодым среди всех игроков является капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг». Стэмкосу в феврале исполнилось 33 года.
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