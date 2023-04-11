Российский защитник «Лос-Анджелеса» Гавриков установил личный рекорд по голам в сезоне

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков отметился заброшенной шайбой в матче с «Ванкувер Кэнакс».

Этот гол стал для 27-летнего игрока обороны шестым в сезоне. Таким образом, Гавриков обновил личный рекорд по заброшенным шайбам за сезон. Ранее он дважды забрасывал по пять шайб.

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На счету Гаврикова 19 (6+13) очков в текущем сезоне.

Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).