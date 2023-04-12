Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нью-Джерси» обыграл «Баффало» в НХЛ

«Нью-Джерси» обыграл «Баффало» в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Ньюарке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:2 (1:0, 2:1, 3:1).

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте матча — отличился Йеспер Боквист, выведя «Нью-Джерси» вперёд. На 22-й минуте усилиями Йонаса Зигенталера «Дэвилз» удвоили преимущество в счёте. На 27-й минуте Джефф Скиннер сократил отставание «Сэйбрз» в счёте, однако в середине второго периода Майлз Вукд вновь удвоил преимущество хозяев льда.

На 54-й минуте «Баффало» вновь отыгрался благодаря голу Маттиаса Самуэльссона, однако на 58-й минуте после снятия «Сэйбрз» вратаря в пустые ворота шайбу забросил Томаш Татар. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Джек Хьюз — 6:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2023, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Боквист (Вуд, Бастиан) – 11:42 (5x5)   2:0 Зигенталер (Хишир, Татар) – 21:06 (5x5)   2:1 Скиннер (Миттельштадт, Так) – 26:55 (5x5)   3:1 Вуд (Бастиан, Хишир) – 29:28 (5x5)   4:1 Татар (Сиверсон, Баль) – 47:10 (5x5)   4:2 Самуэльссон (Так) – 53:15 (5x5)   5:2 Татар (Бастиан, Майер) – 57:28 (en)   6:2 Хьюз (Братт, Ванечек) – 58:15 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023