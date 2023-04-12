«Нью-Джерси» обыграл «Баффало» в НХЛ

В Ньюарке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:2 (1:0, 2:1, 3:1).
Счёт в матче был открыт на 12-й минуте матча — отличился Йеспер Боквист, выведя «Нью-Джерси» вперёд. На 22-й минуте усилиями Йонаса Зигенталера «Дэвилз» удвоили преимущество в счёте. На 27-й минуте Джефф Скиннер сократил отставание «Сэйбрз» в счёте, однако в середине второго периода Майлз Вукд вновь удвоил преимущество хозяев льда.
На 54-й минуте «Баффало» вновь отыгрался благодаря голу Маттиаса Самуэльссона, однако на 58-й минуте после снятия «Сэйбрз» вратаря в пустые ворота шайбу забросил Томаш Татар. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Джек Хьюз — 6:2.
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