«Филадельфия» в овертайме обыграла «Коламбус», прервав серию из семи поражений

В Филадельфии (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме со счётом 4:3 (2:2, 1:0, 1:0).
Счёт в матче был открыт на 10-й минуте встречи усилиями Лиама Фуди, выведшего «Коламбус» вперёд. На 13-й минуте Трей Фикс-Волански удвоил преимущество «Коламбуса» в счёте, однако «лётчики» смогли отыграться ещё до первого перерыва — отличились Джоэль Фараби и Джеймс ван Римсдайк.
На старте второго периода «Филадельфия» вышла вперёд усилиями Оуэна Типпетта. «Коламбусу» в третьем периоде удалось сравнять счёт благодаря голу Шона Курали. Больше в основном времени матча голов зрители не увидели.
В дополнительной пятиминутке за 16 секунд до конца овертайма победу «Филадельфии» принёс точный бросок Типпетта, оформившего дубль.
Эта победа стала для «Флайерз» первой в последних восьми матчах.
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