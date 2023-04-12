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«Филадельфия» в овертайме обыграла «Коламбус», прервав серию из семи поражений

«Филадельфия» в овертайме обыграла «Коламбус», прервав серию из семи поражений
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В Филадельфии (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме со счётом 4:3 (2:2, 1:0, 1:0).

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте встречи усилиями Лиама Фуди, выведшего «Коламбус» вперёд. На 13-й минуте Трей Фикс-Волански удвоил преимущество «Коламбуса» в счёте, однако «лётчики» смогли отыграться ещё до первого перерыва — отличились Джоэль Фараби и Джеймс ван Римсдайк.

На старте второго периода «Филадельфия» вышла вперёд усилиями Оуэна Типпетта. «Коламбусу» в третьем периоде удалось сравнять счёт благодаря голу Шона Курали. Больше в основном времени матча голов зрители не увидели.

В дополнительной пятиминутке за 16 секунд до конца овертайма победу «Филадельфии» принёс точный бросок Типпетта, оформившего дубль.

Эта победа стала для «Флайерз» первой в последних восьми матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2023, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фуди (Мейер, Берни) – 09:47 (5x5)   0:2 Фикс-Волански – 12:43 (5x5)   1:2 Фараби (Конечны) – 14:59 (5x5)   2:2 ван Римсдайк – 15:33 (5x5)   3:2 Типпетт (Кейтс, Ристолайнен) – 20:47 (5x4)   3:3 Курали (Кристиансен, Фуди) – 45:50 (5x4)   4:3 Типпетт (Проворов, Йорк) – 64:44 (3x3)
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