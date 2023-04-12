Эвасон: у «Виннипега» в начале игры было четыре броска и два гола

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (1:3), который прошёл этой ночью.

«У нас было два очень неудачных отскока при первых двух голах, верно? У них четыре броска и два гола. Мы оказались в опасной ситуации в начале игры, но мы сражались и играли правильно. У нас не было пары удачных отскоков, но у нас было много по-настоящему хороших возможностей. Мы провели действительно сильный матч. Как и они. Это был хороший хоккей», — приводит слова Эвасона NHL.com.

Напомним, единственную шайбу в составе «дикарей» забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Его команда гарантировала себе участие в плей-офф в этом сезоне.