Петтерссон — о 100 очках в сезоне: я снова могу дышать
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Шведский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон прокомментировал свои 100 очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
В матче с «Анахайм Дакс» (3:2), который прошёл этой ночью, Петтерссон отметился двумя результативными передачами.
«Это означает, что я снова могу дышать. Я очень доволен этим. То, о чём я не думал перед сезоном.
Я не один нахожусь на льду. Это командная игра, и у нас было несколько сложных моментов в этом сезоне, но мы сражались весь год», — приводит слова Петтерссона официальный сайт НХЛ.
Всего в текущем сезоне на счету Петтерссона 101 (38+63) очко в 79 матчах в составе «Ванкувера». Тем не менее это достижение шведа не помогло «Кэнакс» пробиться в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.
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