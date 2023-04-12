Петтерссон — о 100 очках в сезоне: я снова могу дышать

Шведский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон прокомментировал свои 100 очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

В матче с «Анахайм Дакс» (3:2), который прошёл этой ночью, Петтерссон отметился двумя результативными передачами.

«Это означает, что я снова могу дышать. Я очень доволен этим. То, о чём я не думал перед сезоном.

Я не один нахожусь на льду. Это командная игра, и у нас было несколько сложных моментов в этом сезоне, но мы сражались весь год», — приводит слова Петтерссона официальный сайт НХЛ.

Всего в текущем сезоне на счету Петтерссона 101 (38+63) очко в 79 матчах в составе «Ванкувера». Тем не менее это достижение шведа не помогло «Кэнакс» пробиться в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.