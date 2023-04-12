Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ванкувера» — о 100 очках Петтерссона: нас интересуют командные успехи

Главный тренер «Ванкувера» — о 100 очках Петтерссона: нас интересуют командные успехи
Комментарии

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет высказался о 100 очках шведского нападающего команды Элиаса Петтерссона.

Напомним, в матче с «Анахайм Дакс» (3:2), который прошёл этой ночью, Петтерссон отметился двумя результативными передачами, доведя количество своих очков в сезоне до 101.

«Когда ты не попадаешь в плей-офф, тебе нужны победы, и иметь в составе парня, который набирает 100 очков, это здорово, но сейчас нас интересуют командные успехи. Я рад, что Пити сделал это, но было бы лучше, если бы мы начали достигать командных целей, чем индивидуальных», — приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

Всего в текущем сезоне на счету шведского форварда 38 заброшенных шайб и 63 ассиста в 79 матчах в составе «Ванкувера».

Материалы по теме
Петтерссон стал 11-м игроком в сезоне НХЛ, набравшим 100 очков в этой регулярке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023