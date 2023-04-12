Главный тренер «Ванкувера» — о 100 очках Петтерссона: нас интересуют командные успехи

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет высказался о 100 очках шведского нападающего команды Элиаса Петтерссона.

Напомним, в матче с «Анахайм Дакс» (3:2), который прошёл этой ночью, Петтерссон отметился двумя результативными передачами, доведя количество своих очков в сезоне до 101.

«Когда ты не попадаешь в плей-офф, тебе нужны победы, и иметь в составе парня, который набирает 100 очков, это здорово, но сейчас нас интересуют командные успехи. Я рад, что Пити сделал это, но было бы лучше, если бы мы начали достигать командных целей, чем индивидуальных», — приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

Всего в текущем сезоне на счету шведского форварда 38 заброшенных шайб и 63 ассиста в 79 матчах в составе «Ванкувера».