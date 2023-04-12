Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Квартальнов назвал точный срок контракта с минским «Динамо» и сборной Беларуси

Дмитрий Квартальнов назвал точный срок контракта с минским «Динамо» и сборной Беларуси
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов раскрыл условия контракта с командой из столицы Беларуси, а также национальной командой этой страны.

«Всё прошло быстро, всё нормально. Общались, договорились, подписали контракт. Он подразумевает срок работы до трёх лет. На год основное соглашение и ещё опция на два года со стороны меня и команды. Аналогично и со сборной Беларуси. Если ты тренер «Динамо», то работаешь на таких же условиях в сборной страны», — сказал Квартальнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, о назначении Дмитрия Квартальнова на обе должности стало известно вчера, 11 апреля. Последним местом работы специалиста был казанский «Ак Барс».

Материалы по теме
«Очень соскучился по работе, не хватало тренерской рутины». Интервью с Квартальновым
Эксклюзив
«Очень соскучился по работе, не хватало тренерской рутины». Интервью с Квартальновым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023