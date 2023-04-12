Дмитрий Квартальнов назвал точный срок контракта с минским «Динамо» и сборной Беларуси

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов раскрыл условия контракта с командой из столицы Беларуси, а также национальной командой этой страны.

«Всё прошло быстро, всё нормально. Общались, договорились, подписали контракт. Он подразумевает срок работы до трёх лет. На год основное соглашение и ещё опция на два года со стороны меня и команды. Аналогично и со сборной Беларуси. Если ты тренер «Динамо», то работаешь на таких же условиях в сборной страны», — сказал Квартальнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, о назначении Дмитрия Квартальнова на обе должности стало известно вчера, 11 апреля. Последним местом работы специалиста был казанский «Ак Барс».