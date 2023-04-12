Американский защитник назвал точную сумму, заработанную в КХЛ за 16 сыгранных матчей

Американский защитник Джеймс Вишневски, в сезоне-2016/2017 выступавший за «Адмирал», рассказал, сколько денег заработал за непродолжительный отрезок в дальневосточном клубе.

Напомним, Вишневски провёл за «моряков» всего 16 матчей, после чего покинул команду в декабре 2016-го, присоединившись к швейцарскому «Лугано» на Кубке Шпенглера, по итогам которого попал в команду Всех звёзд турнира, дойдя до финала соревнований.

«Я подписал контракт на 10 недель, и мне за них хорошо заплатили — $ 830 тыс. Мне заплатили только на десятой неделе, но я получил свои деньги», — сказал Вишневски в подкасте Cam&Strick.

За 16 игр в составе владивостокского клуба американец набрал 4 (1+3) очка при 39 минутах штрафа.