Кожевников: одна из главных проблем нашего хоккея — потребительское отношение к тренерам

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о перестановках в тренерских штабах клубов КХЛ.
«Слежу за тренерскими перестановками в КХЛ, причём без радости. Одна из главных проблем нашего хоккея — потребительское отношение к тренерам. Клубы не выстраивают свою политику, чуть что — и тренер идёт «в расход». На мой взгляд, это ошибка. Поэтому массовые перестановки огорчают. Российский тренер — самая сложная профессия. Постоянно под огнём.
Кто в КХЛ больше всех огорчил? Не понял как минимум две перестановки — в «Амуре» и «Сибири». Новосибирск со средним бюджетом впервые за много лет шёл в лидерах — и Мартемьянова всё равно убирают. А Хабаровск с Епанчинцевым весь чемпионат был в кубковой гонке, играл весело, открыл, наверное, больше всех молодёжи для КХЛ — и тоже на выход. Для меня это главный сюрприз со знаком «минус».
Как эти решения объяснить? В обоих городах тренеров не первый год меняют как перчатки. Возможно, руководителю «Сибири» Фастовскому не понравился рабоче-крестьянский хоккей Мартемьянова. Но я вам скажу, что на фоне «Адмирала» Новосибирск играл, в общем-то, в эффектный атакующий хоккей (смеётся).
Думаю, Фастовский сильно подставляется, ведь команда переезжает на новую арену и не имеет права рисковать. Особенно если назначит тренера Немировского, который ставит не на молодёжь, а на ветеранов и иностранцев. У нас без работы много хороших тренеров, а Фастовский из нафталина достаёт сомнительного легионера. Насколько понимаю, долго терпеть эти менеджерские капризы Новосибирск не намерен», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.
Напомним, 11 апреля 2023 года Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера новосибирского клуба.
- 12 апреля 2023
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