Вишневски — о Шэнахане: тоже мне, нравственный ориентир. Сам ещё тот сукин сын был

Американский защитник Джеймс Вишневски, в сезоне-2016/2017 выступавший за «Адмирал», рассказал об эпизоде с Кэлом Клаттербаком, за который игрок обороны получил дисквалификацию на восемь игр в 2016 году.

«Я не держу рот на замке, когда следовало бы. Всегда говорил, что генменеджеры любили меня за наглость и дерзость. Тренерам со мной было тяжело, потому что у них не получалось меня контролировать. Я всегда говорил прямо, если они предлагали что-то глупое. Это я к тому, почему я спорил с НХЛ.

По моменту с Клаттербаком, я тогда только подписал большой контракт, был достаточно именитым игроком в хоккее, но не канадцем, поэтому это не будет иметь никакого значения. И я, американец, играл в ОХЛ, так что американцы тоже не захотят со мной соглашаться. То есть я не пытаюсь никого гладить кого-то против шерсти. Они влепили мне штраф на полмиллиона долларов, потому что я был идеальным козлом отпущения. На моём примере они могли сказать, что больше не собираются спускать с рук удары в голову. А теперь у них снова максимальный штраф — $ 5000! Понимаете? А мне влепили $ 536 тысяч!

И за что? Расскажу, как всё было. Он на предсезонке вынес в углу Фёдора Тютина. Там шесть секунд оставалось играть, была ничья. Ну, я подъехал и жёстко зарядил ему в спину, повалил на лёд, предложил подраться. И ничего. Игра продолжается, шайба перемещается в мою сторону, звучит сирена, я поворачиваюсь и вижу, как на меня кто-то летит. Моя первая реакция – защититься, что я и сделал. Не стоять же мне с видом – давай, хитуй меня первым. Я сгруппировался, получилось, что хитанул сам, на самом деле просто хотел сделать что-то такое, типа «отвали от меня».

И самое плохое в замедленных повторах то, что на них можно придраться к чему угодно, типа «ну вот же, видите, он локоть выставил!». А реально всё происходит в одно мгновение. Я не знаю, что делаю, не целюсь никому в голову, просто защищаюсь! Это всё Клаттербак. И я даже не знал, что это он, мог быть кто-то другой. А потом Шэнахан говорил – ну ты же сам сказал, что это был Клаттербак. Я ему: «Ну да, ты же сам сказал, что я ударил именно его. Ясен пень, Клаттербак, но я же не говорю, что знал, что это он». Хотел меня подловить, что я знал, что бью его. Сказал ему – завязывай с этой чушью. Шэнахан, блин, да ты же сам тот ещё грязный сукин сын, чья бы корова мычала. Тоже мне, нравственный ориентир. Распинается, что я посмел кого-то ударить, можете поверить?» — сказал Вишневски в подкасте Cam&Strick.

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