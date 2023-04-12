Расписание финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА

ЦСКА в шести матчах обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина. Соперником москвичей будет «Ак Барс». Серия начнётся 17 апреля в Казани.

17 апреля. «Ак Барс» — ЦСКА. Казань, «Татнефть-Арена»;

19 апреля. «Ак Барс» — ЦСКА. Казань, «Татнефть-Арена»;

21 апреля. ЦСКА — «Ак Барс». Москва, «ЦСКА-Арена»;

23 апреля. ЦСКА — «Ак Барс». Москва, «ЦСКА-Арена»;

25 апреля*. «Ак Барс» — ЦСКА. Казань, «Татнефть-Арена»;

27 апреля*. ЦСКА — «Ак Барс». Москва, «ЦСКА-Арена»;

29 апреля*. «Ак Барс» — ЦСКА. Казань, «Татнефть-Арена».

*- при необходимости.

В сезонной серии команды встречались два раза. 5 сентября 2022 года в Москве казанцы обыграли ЦСКА с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2011 года в Казани были сильнее армейцы со счётом 3:2. В рамках финала Кубка Гагарина встречались один раз в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».