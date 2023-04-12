Расписание финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА

ЦСКА в шести матчах обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина. Соперником москвичей будет «Ак Барс». Серия начнётся 17 апреля в Казани.
17 апреля. «Ак Барс» — ЦСКА. Казань, «Татнефть-Арена»;
19 апреля. «Ак Барс» — ЦСКА. Казань, «Татнефть-Арена»;
21 апреля. ЦСКА — «Ак Барс». Москва, «ЦСКА-Арена»;
23 апреля. ЦСКА — «Ак Барс». Москва, «ЦСКА-Арена»;
25 апреля*. «Ак Барс» — ЦСКА. Казань, «Татнефть-Арена»;
27 апреля*. ЦСКА — «Ак Барс». Москва, «ЦСКА-Арена»;
29 апреля*. «Ак Барс» — ЦСКА. Казань, «Татнефть-Арена».
*- при необходимости.
В сезонной серии команды встречались два раза. 5 сентября 2022 года в Москве казанцы обыграли ЦСКА с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2011 года в Казани были сильнее армейцы со счётом 3:2. В рамках финала Кубка Гагарина встречались один раз в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».
- 12 апреля 2023
-
21:59
-
21:51
-
21:42
-
21:39
-
21:36
-
21:31
-
21:27
-
21:25
-
21:25
-
21:18
-
20:41
-
20:24
-
20:16
-
20:01
-
19:43
-
19:15
-
19:07
-
18:54
-
18:38
-
18:28
-
18:18
-
18:11
-
17:48
-
17:35
-
17:25
-
17:15
-
17:13
-
17:10
-
17:00
-
16:46
-
16:35
-
16:25
-
16:13
-
16:04
-
15:49