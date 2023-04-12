Вратарь ЦСКА Рейдеборн поделился ожиданиями от финальной серии с «Ак Барсом»

Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн подвёл итог серии со СКА (4-2) и поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

«Две хороших команды сыграли достаточно много тяжёлых матчей. Было много силовых приёмов. Мы в каждом матче играли хорошо и солидно, не давая сопернику большого количества возможностей, а также были эффективными в плане своих моментов. Счёт 7:3 в прошлом матче был не по игре. У нас был тяжёлый старт, когда мы пропустили две шайбы. Но мы не останавливались и продолжали работать. У нас хорошая команда.

Конечно, то, что в финале мы сыграем с «Ак Барсом», важно для меня. Но это важно ровно настолько, насколько и для остальных ребят. Мы в финале, у нас есть шанс выиграть. Нужно показать лучшую игру, потому что у «Ак Барса» хорошая команда с отличными игроками. Они играют в простой, но умный хоккей. В этом плей-офф старался по максимуму следить за ними. Это команда, которая в любой ситуации может найти путь к победе. Мы должны всё время играть умно и жёстко. ЦСКА выиграл много матчей на выезде в плей-офф. Конечно, хотелось бы начать серию дома, но мы хорошо играем в гостях. Так что это неважно. Мы готовы выигрывать серию», – цитирует Рейдеборна «РБ Спорт».

В сезонной серии команды встречались два раза. 5 сентября 2022 года в Москве казанцы обыграли ЦСКА с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2022 года в Казани были сильнее армейцы со счётом 3:2. В рамках финала Кубка Гагарина встречались один раз в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».