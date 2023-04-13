17 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Монреаль»

В Элмонте (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева льда со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).
Счёт в матче открыли хозяева — на 11-й минуте отличился Брок Нельсон. На 18-й минуте «Монреаль» сумел сравнять счёт усилиями Рэма Питлика. Ещё до конца первого периода Хадсон Фэшинг снова вывел «Айлендерс» вперёд.
На 31-й минуте Брок Нельсон оформил дубль, удвоив преимущество хозяев льда. До конца встречи команды обменялись заброшенными шайбами — на Ника Судзуки «островитяне» ответили шайбой американского нападающего Андерса Ли.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 17 сейвов в этом матче.
«Монреаль» потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах. «Айлендерс» одержали третью победу в пяти встречах.
- 13 апреля 2023
-
05:50
-
05:37
-
05:21
-
04:46
- 12 апреля 2023
-
23:50
-
23:44
-
23:40
-
23:28
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:01
-
23:00
-
22:54
-
22:50
-
22:38
-
22:26
-
22:20
-
22:14
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:04
-
22:02
-
21:59
-
21:51
-
21:42
-
21:39
-
21:36
-
21:31
-
21:27
-
21:25
-
21:25
-
21:18
-
20:41