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17 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Монреаль»

17 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Монреаль»
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В Элмонте (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева льда со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).

Счёт в матче открыли хозяева — на 11-й минуте отличился Брок Нельсон. На 18-й минуте «Монреаль» сумел сравнять счёт усилиями Рэма Питлика. Ещё до конца первого периода Хадсон Фэшинг снова вывел «Айлендерс» вперёд.

На 31-й минуте Брок Нельсон оформил дубль, удвоив преимущество хозяев льда. До конца встречи команды обменялись заброшенными шайбами — на Ника Судзуки «островитяне» ответили шайбой американского нападающего Андерса Ли.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 17 сейвов в этом матче.

«Монреаль» потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах. «Айлендерс» одержали третью победу в пяти встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2023, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Нельсон (Палмьери, Пелеч) – 10:26 (5x5)   1:1 Питлик (Эванс) – 17:38 (5x5)   2:1 Фэшинг (Паризе, Пажо) – 18:57 (5x5)   3:1 Нельсон (Добсон, Мейфилд) – 30:20 (5x5)   3:2 Судзуки – 36:38 (4x5)   4:2 Ли (Ахо, Добсон) – 56:00 (5x4)
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