17 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Монреаль»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Элмонте (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева льда со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).

Счёт в матче открыли хозяева — на 11-й минуте отличился Брок Нельсон. На 18-й минуте «Монреаль» сумел сравнять счёт усилиями Рэма Питлика. Ещё до конца первого периода Хадсон Фэшинг снова вывел «Айлендерс» вперёд.

На 31-й минуте Брок Нельсон оформил дубль, удвоив преимущество хозяев льда. До конца встречи команды обменялись заброшенными шайбами — на Ника Судзуки «островитяне» ответили шайбой американского нападающего Андерса Ли.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 17 сейвов в этом матче.

«Монреаль» потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах. «Айлендерс» одержали третью победу в пяти встречах.