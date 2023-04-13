Задоров: кажется, «русской ракетой» называли Павла Буре? Мне до него далеко

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров прокомментировал слова главного тренера команда Дэррила Саттера, который назвал игрока «русской ракетой» после его хет-трика в ворота «Сан-Хосе Шаркс» в заключительном для канадской команды матче сезона.
«Кажется, такое прозвище было у Павла Буре? Мне до него, конечно, далеко. Он-то, кажется, два года подряд забивал по 65. После третьего гола я выпал в осадок, врать не буду. Мне сказали попробовать зайти на хет-трик. В первый раз попал в защитника, во второй закрыл глаза, бросил в сторону ворот и сработало», — приводит интервью Задорова официальный сайт «Калгари».
Напомним, Задоров стал вторым защитником в истории франшизы, которому удалось оформить натуральный хет-трик. Первым был Пол Райнхарт, который сделал это в 1986 году.
Команда Дэррила Саттера не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.
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