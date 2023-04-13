«Русская ракета!» Удивительный хет-трик нашего защитника потряс НХЛ

Никита Задоров забросил три шайбы подряд — в предыдущих 566 матчах в лиге он ни разу не делал даже дубль.

Внимание, это не учебная тревога! Российский защитник Никита Задоров оформил хет-трик в НХЛ. Представляете? Мы тоже не очень, но это не шутка. «Калгари» фактически завершил сезон, полный сначала надежд, а потом разочарований, в предыдущей игре с «Нэшвиллом», которую кровь из носа надо было выигрывать, чтобы сохранить призрачную надежду на попадание в плей-офф.

Ту игру «Калгари» проиграл, а сегодня вышел на не имеющий никакого турнирного значения матч с «Сан-Хосе» — ещё одной командой, которая о плей-офф даже не мечтала. Но Никита Задоров в одиночку вписал этот матч в историю.

Хет-трик защитника – штука довольно редкая, но всё же встречающаяся. В этом сезоне НХЛ, например, трюк с шляпами провернули трое игроков обороны. Натуральный хет-трик – ещё более редкая вещь, а натуральный хет-трик защитника в природе вообще практически не встречается.

Такое удавалось всего лишь 12 игрокам за всю более чем столетнюю историю НХЛ. Даже такие легенды, как Бобби Орр, Пол Коффи, Брайан Литч или Ник Лидстрём не могут похвастаться таким достижением. А теперь оцените – Никита Задоров в своей карьере ни разу не делал даже дубль, хотя провёл в лиге более 550 матчей.

Но сегодня Задоров разбудил в себе суперснайпера, забросив три шайбы подряд. И вообще летал по площадке, много бросал, выводил на бросок партнёров.

Всё равно в такое неординарное событие сложно поверить. Надо увидеть его своими глазами.

Во втором периоде Задоров в нужный момент подключился к атаке и замкнул передачу из круга вбрасывания. Это позволило «Калгари» сравнять счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте третьего периода Задоров с кистей пальнул от синей линии – просто и эффективно. Этот гол стал победным – причём таких шайб в карьере российского защитника тоже немного, хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать их все.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Третий гол в пустые ворота – вишенка на торте. Задоров выбросил шайбу из собственной зоны, и она заскакала в пустые ворота. Кепки на лёд!

«Подождите, что??» — удивился автор Bleacher Report Джо Йердон.

«Такого я точно не ожидал сегодня увидеть», — отметил инсайдер Эллиотт Фридман.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Задоров никогда не блистал бомбардирскими качествами, его хлеб – сокрушительные силовые и жёсткая игра в своей зоне. Но в этом сезоне он установил личный рекорд по голам — 14, в два раза больше прошлого лучшего результата. У одной из главных звёзд «Калгари» в этом сезоне, прирождённого бомбардира и снайпера Джонатана Юбердо в этом году всего на один гол больше.

Главный тренер «Калгари» Дэррил Саттер после игры назвал Задорова Русской ракетой. Никита посмеялся:

«Кажется, такое прозвище было у Павла Буре? Мне до него, конечно, далеко. Он-то, кажется, два года подряд забивал по 65. После третьего гола я выпал в осадок, врать не буду. Мне сказали попробовать зайти на хет-трик. В первый раз попал в защитника, во второй закрыл глаза, бросил в сторону ворот, и сработало.

Если бы мне сказали перед сезоном, что у меня будет хет-трик? Ну да, я бы на это поставил. Кажется, я уже делал хет-трик, в «Лондоне». Но не уверен, не помню, на профессиональном уровне ни разу. Были дубли в АХЛ, но хет-трик ни разу. Особенный момент. Шайбу с последнего гола, думаю, клуб оформит мне в рамочку.

Сложно было найти эмоции на последний матч. В прошлой игре мы вылетели из борьбы за плей-офф, это отстой. Мы не этого ожидали, разочаровывающий сезон для нашей команды. Последний матч надо было выигрывать несмотря ни на что, ради болельщиков», — сказал Задоров.