Руководитель «Авангарда» Крылов рассказал, чем его не устраивает система судейства в КХЛ

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов считает проблемой нехватку качественных молодых арбитров в лиге.

«Лично для меня ключевой вопрос — мы наконец-то начали хотя бы обсуждать тему судейства. Не в смысле того, что у нас какой-то криминал или судьи благоволят каким-то командам. Я давно об этом говорил, что существует конфликт интересов, когда судьи принадлежат ФХР, а нанимаются лигой на обслуживание чемпионата. Но отвечает за весь процесс один и тот же человек. Когда он фактически сам себя проверяет, налицо конфликт интересов. Поэтому решили, что будет создана рабочая группа, которая подготовит предложения по тому, как реформировать этот блок. В стратегии он очень слабо был отражён — я на это обратил внимание. Хотя сама стратегия, мне кажется, достаточно сильная.

Рене Фазель любезно согласился поучаствовать в этом процессе. Мы знаем его бэкграунд, в том числе судейский. Он достаточно уважаемый человек, независимый, но я ожидаю, что в этом смысле произойдут качественные изменения.

Я ещё раз хочу сказать: дело не в том, что «Авангард» засудили или «Ак Барс», наоборот, не засудили. Вопрос в том, что нет новых судей. Вы посмотрите: все судьи, которые судят ключевые матчи на поздних стадиях, — это судьи, которые судили 10–15 лет назад. Когда у тебя нет лифта, нет снизу качественного роста судейского корпуса. Мы говорим не о предвзятости, а о качестве и росте судейского корпуса», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.