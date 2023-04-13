Гендиректор «Лады» — о финансировании клуба: 1,4 млрд — это достаточно скромный бюджет

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв высказался по поводу финансирования команды.
«Бюджет? Бюджет, как мы и говорили неоднократно, будет составлять 1,4 млрд. Половина будет идти из бюджета Самарской области, часть от «АвтоВАЗа» и часть из фонда, который зарегистрирован в Самарской области и финансирует спорт. Этим мы добиваемся требуемого соотношения 50/50 коммерческих и некоммерческих средств, что являлось одним из поводов прошлого исключения «Лады» из КХЛ.
1,4 млрд — это достаточно скромный бюджет. У клубов-олигархов он повыше.
Комплектование команды? Вопрос серьёзный и сложный, поскольку часть своих ребят за тот период, когда у нас клуб вылетел из КХЛ, разъехалась, часть в прошлом сезоне мы выставили на трансфер, права были проданы. Это тоже объяснялось тем, что они не видели перспектив оставаться в «Ладе» как в клубе Высшей лиги. Прежде чем кого-то отпускать, мы говорили и с ними, и с их родителями. Они выразили желание уйти из «Лады». Я не видел необходимости удерживать насильно парня, который не хочет играть. Сейчас, может быть, мы вернёмся к разговору, чтобы каким-то образом либо в аренду получить этих ребят, либо поставим вопрос о выкупе контрактов.
Ситуация осложняется тем, что у нас до направления квалификационных предложений остаётся всего две недели, а мы ещё не получили коды, и нас нет в базе ЦИБа. По этому вопросу мы обратимся в лигу с тем, чтобы была разработана некая дорожная карта по спортивной составляющей. Может быть, как вариант мы дадим квалификационное предложение игрокам, которых намерены оставлять по стандартам ВХЛ. Далее эти предложения и контракты могут быть конвертированы в кахаэловские — естественно, при согласии игроков», — передаёт слова Чеботарёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 13 апреля 2023
-
16:24
-
16:12
-
16:08
-
15:57
-
15:56
-
15:54
-
15:52
-
15:51
-
15:44
-
15:42
-
15:42
-
15:34
-
15:34
-
15:32
-
15:28
-
15:21
-
15:14
-
15:09
-
15:00
-
14:49
-
14:41
-
14:30
-
14:16
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:22
-
13:00
-
12:45
-
12:26
-
12:17
-
11:56
-
11:45
-
11:41
-
11:20