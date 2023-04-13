Гендиректор «Лады» — о финансировании клуба: 1,4 млрд — это достаточно скромный бюджет

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв высказался по поводу финансирования команды.

«Бюджет? Бюджет, как мы и говорили неоднократно, будет составлять 1,4 млрд. Половина будет идти из бюджета Самарской области, часть от «АвтоВАЗа» и часть из фонда, который зарегистрирован в Самарской области и финансирует спорт. Этим мы добиваемся требуемого соотношения 50/50 коммерческих и некоммерческих средств, что являлось одним из поводов прошлого исключения «Лады» из КХЛ.

1,4 млрд — это достаточно скромный бюджет. У клубов-олигархов он повыше.

Комплектование команды? Вопрос серьёзный и сложный, поскольку часть своих ребят за тот период, когда у нас клуб вылетел из КХЛ, разъехалась, часть в прошлом сезоне мы выставили на трансфер, права были проданы. Это тоже объяснялось тем, что они не видели перспектив оставаться в «Ладе» как в клубе Высшей лиги. Прежде чем кого-то отпускать, мы говорили и с ними, и с их родителями. Они выразили желание уйти из «Лады». Я не видел необходимости удерживать насильно парня, который не хочет играть. Сейчас, может быть, мы вернёмся к разговору, чтобы каким-то образом либо в аренду получить этих ребят, либо поставим вопрос о выкупе контрактов.

Ситуация осложняется тем, что у нас до направления квалификационных предложений остаётся всего две недели, а мы ещё не получили коды, и нас нет в базе ЦИБа. По этому вопросу мы обратимся в лигу с тем, чтобы была разработана некая дорожная карта по спортивной составляющей. Может быть, как вариант мы дадим квалификационное предложение игрокам, которых намерены оставлять по стандартам ВХЛ. Далее эти предложения и контракты могут быть конвертированы в кахаэловские — естественно, при согласии игроков», — передаёт слова Чеботарёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.