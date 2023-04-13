Глава «Авангарда»: перекрёстный плей-офф в КХЛ не нужен
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Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов высказал своё мнение по поводу системы перекрёстного плей-офф в КХЛ.
«Я как придерживался мнения, так и придерживаюсь — он не нужен. По одной простой причине: матчи с «Салаватом», «Ак Барсом», «Магниткой» намного интереснее омичам, чем с «Локомотивом», при всём уважении. Это история. Искренне не вижу идеи в том, чтобы это сделать только для того, чтобы убрать полуфинальную пару ЦСКА и СКА», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Перекрестный формат плей-офф предполагает, что клубы Восточной и Западной конференций КХЛ смогут встретиться друг с другом на ранних стадиях плей-офф, а не только в финале Кубка Гагарина.
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