В следующем сезоне КХЛ должен быть введён перекрёстный плей-офф со второго раунда

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о том, что со следующего сезона со второго раунда Кубка Гагарина планируется проводить перекрёстный плей-офф.

«Перекрёстный плей-офф? У нас давно поднимается эта тема. Мы долго работали в этом году над проведением опросов по данной теме, собирали различные мнения. Сейчас ФХР должна утвердить состав участников, и следующим этапом будет утверждение системы проведения плей-офф. По этому плану плей-офф начинается перекрёстным со второго раунда. Большинство клубов проголосовало за этот вариант. Восемь клубов не поддержало идею. Теперь ФХР должна утвердить структуру проведения чемпионата», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня, 13 апреля 2023 года, совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил состав участников следующего сезона.