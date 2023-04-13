В следующем сезоне КХЛ должен быть введён перекрёстный плей-офф со второго раунда

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о том, что со следующего сезона со второго раунда Кубка Гагарина планируется проводить перекрёстный плей-офф.
«Перекрёстный плей-офф? У нас давно поднимается эта тема. Мы долго работали в этом году над проведением опросов по данной теме, собирали различные мнения. Сейчас ФХР должна утвердить состав участников, и следующим этапом будет утверждение системы проведения плей-офф. По этому плану плей-офф начинается перекрёстным со второго раунда. Большинство клубов проголосовало за этот вариант. Восемь клубов не поддержало идею. Теперь ФХР должна утвердить структуру проведения чемпионата», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, сегодня, 13 апреля 2023 года, совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил состав участников следующего сезона.
- 13 апреля 2023
-
16:24
-
16:12
-
16:08
-
15:57
-
15:56
-
15:54
-
15:52
-
15:51
-
15:44
-
15:42
-
15:42
-
15:34
-
15:34
-
15:32
-
15:28
-
15:21
-
15:14
-
15:09
-
15:00
-
14:49
-
14:41
-
14:30
-
14:16
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:22
-
13:00
-
12:45
-
12:26
-
12:17
-
11:56
-
11:45
-
11:41
-
11:20