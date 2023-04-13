«Он перевернул «Чикаго». Кейн — об игре Джонатана Тэйвза

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн рассказал о влиянии Джонатана Тэйвза на игру «Чикаго Блэкхоукс».

«Он легенда. Я имею в виду, что он перевернул «Чикаго». То, что он сделал за свою карьеру, довольно впечатляет. Тэйвз отлично ладит с болельщиками и людьми. Он был парнем, который возглавлял нашу команду», — приводит слова Кейна журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».

Напомним, многолетние партнёры по «Чикаго» выступали за «Блэкхоукс» с 2007 года, и за это время стали трёхкратными обладателями Кубка Стэнли.

Отметим, что сегодня стало известно о том, что матч регулярного сезона НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (в ночь на 14 апреля в 3:30 мск) станет для Тэйвза последним в составе «Блэкхоукс».