Юрзинов-старший: легионеры очень часто тормозят развитие нашего хоккея

Трехкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов-старший назвал команды-открытия текущего сезона КХЛ и рассказал об изменении стиля игры некоторых команд.
«Не будем забывать и о других открытиях сезона. О том же «Торпедо» Игоря Ларионова, которое по стилю было ближе всех к атакующему хоккею СКА и очаровало всю лигу. Или о «Сибири» Андрея Мартемьянова, которая предложила рабоче-крестьянский хоккей и, в общем-то, тоже дала результат.
В нашем клубном хоккее начинают распускаться самые разные цветы. А «Ак Барс», «Торпедо» и СКА ещё и предложили новую моду — перестать страдать по легионерам, которые очень часто тормозят развитие нашего хоккея, — и дать кислород своей молодёжи. Это очень радостная для меня тенденция. И это тема для отдельного разговора, к которому ещё вернёмся», — цитирует Юрзинова-старшего Russia-Hockey.ru.
Ранее Юрзинов-старший подвёл итог финальной серии Западной конференции СКА — ЦСКА.
- 13 апреля 2023
-
20:03
-
19:42
-
19:32
-
19:14
-
18:57
-
18:49
-
18:28
-
18:13
-
18:00
-
17:49
-
17:33
-
17:19
-
17:06
-
16:48
-
16:38
-
16:24
-
16:12
-
16:08
-
15:57
-
15:56
-
15:54
-
15:52
-
15:51
-
15:44
-
15:42
-
15:42
-
15:34
-
15:34
-
15:32
-
15:28
-
15:21
-
15:14
-
15:09
-
15:00
-
14:49