Юрзинов-старший: легионеры очень часто тормозят развитие нашего хоккея

Трехкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов-старший назвал команды-открытия текущего сезона КХЛ и рассказал об изменении стиля игры некоторых команд.

«Не будем забывать и о других открытиях сезона. О том же «Торпедо» Игоря Ларионова, которое по стилю было ближе всех к атакующему хоккею СКА и очаровало всю лигу. Или о «Сибири» Андрея Мартемьянова, которая предложила рабоче-крестьянский хоккей и, в общем-то, тоже дала результат.

В нашем клубном хоккее начинают распускаться самые разные цветы. А «Ак Барс», «Торпедо» и СКА ещё и предложили новую моду — перестать страдать по легионерам, которые очень часто тормозят развитие нашего хоккея, — и дать кислород своей молодёжи. Это очень радостная для меня тенденция. И это тема для отдельного разговора, к которому ещё вернёмся», — цитирует Юрзинова-старшего Russia-Hockey.ru.

Ранее Юрзинов-старший подвёл итог финальной серии Западной конференции СКА — ЦСКА.