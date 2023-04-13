Юрзинов-старший: в серии ЦСКА и СКА увидел эффектное столкновение игровых идей

Трехкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов-старший подвёл итог финальной серии Западной конференции СКА — ЦСКА.

«Прежде всего скажу, что мне очень понравилась армейская серия. Она подтвердила великолепную тенденцию этого плей-офф, когда мы увидели целый ряд противостояний разных по стилю клубов.

Знаете, одно время у нас можно было спокойно переодевать свитера команд, менять их местами — и никто ничего не заметил бы, ведь все они играли примерно в одинаковый хоккей. К счастью, теперь картина другая. Мы словно бы вернулись в славные времена нашего хоккея, когда у каждой команды был свой стиль. Благодаря такой палитре наш хоккей стремительно развивался, был первым в мире.

Так вот в серии ЦСКА и СКА вновь увидел эффектное столкновение игровых идей. На волны атакующего хоккея Санкт-Петербурга Москва ответила в хорошем смысле академическим, умным стилем. Итог вполне объясним — победила более опытная и рациональная команда.

СКА провёл очень хороший сезон. Была победа за явным преимуществом в регулярном чемпионате, был яркий плей-офф.

Да, у СКА имелись все возможности навербовать легионеров или опытных игроков, но штабом Романа Ротенберга была сделана ставка именно на молодёжь, на развитие. Считаю, это абсолютно правильное решение, которое принесёт свои плоды в будущем. Кстати, такая кадровая политика полностью соответствует победным традициям советского хоккея», — цитирует Юрзинова-старшего Russia-Hockey.ru.

Напомним, накануне ЦСКА одержал победу в шестом матче серии (3:0, 4-2 в серии) и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Ак Барсом».