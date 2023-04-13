Сафронов: «Лада» — это кузница кадров, она никогда не портила рисунка

Бывший генменеджер сборной России Андрей Сафронов оценил возвращение «Лады» в КХЛ и внедрение перекрёстного плей-офф в Кубке Гагарина.

«Приятно, что возвращается такой клуб с такими богатыми традициями, который сломал гегемонию московских победителей ЦСКА и «Динамо» и стал одним из грандов нашего хоккея. Я считаю, это только положительный вектор развития всего хоккея.

Возвращение «Лады», учитывая, что в последние годы в КХЛ она была балластом? Ну, а зачем вспоминать о прошедшем? Когда-то «Лада» с такими молодыми игроками, как Кошечкин и многими другими, стала венцом Воробьёва, который выиграл Кубок международный. Я скажу, что «Лада» — это кузница кадров, я считаю, что она никогда не портила рисунка, просто по определённым критериям она выбыла, потому что были поставлены определённые условия, и на тот момент они не соответствовали, но они всегда хотели играть в команде Континентальной хоккейной лиги, в высших эшелонах российского хоккея, и народ очень любит хоккей в Тольятти, так что я только за.

Возможный перекрёстный плей-офф со следующего сезона КХЛ? Я скажу, что это новинка, можно попробовать, а почему нет? Что-то новое — это всегда интересно. Надо просто посмотреть.

Связано ли это с тем, что многим уже надоели постоянные битвы между СКА и ЦСКА на Западе? Нет, такие игры не могут надоесть, я считаю, что это вершина спортивных состязаний. На такие матчи, как и на матчи ЦСКА — «Динамо», СКА — «Ак Барс» всегда идут, болельщики на них ходят как в театр. А перекрёстный плей-офф можно будет посмотреть, почему нет? Наверное, новинка такая будет», — приводит слова Сафронова «ВсёПроСпорт».

Напомним, последние пять сезонов клуб из Тольятти выступал в ВХЛ. Автозаводцы будут выступать в Восточной конференции.