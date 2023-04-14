Форвард «Трактора» — о Пулккинене: он русифицирован, вжился в нашу лигу

Форвард «Трактора» Никита Тертышный в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал об игре Теэму Пулккинена за челябинский клуб.
«Пулккинен — уже как наш русский парень. Мы здесь все хоккеисты, у нас нет национальностей, он командный игрок в первую очередь. Он играл за Челябинск, а не за сборную, он понимал. А то, что у него там дома — я этого не понимаю, тем более спорт всегда был вне чего-то.
Пулкки — классный мужик, отлично проявляет себя в раздевалке, он русифицирован. У меня о нём только положительные впечатления, и он сам говорил, что ему тут нравится. Конечно, он скучал по родным, которым было тяжело приехать, но он находил общий язык с другими иностранцами, у нас много ребят, которые говорят на английском, и в этом плане было полегче.
Он не первый сезон в КХЛ, понимает, где он играет, это его выбор. Какие-то наши ментальные привычки он принял, понимает, как мы себя ведём в жизни, вне площадки. Он вжился в Челябинск и в нашу лигу. Слова на русском он понимает, о чём говорят, знает достаточно, даже пытался что-то объяснить ребятам, которые сюда приезжали. Я понял, что он неплохо понимает нас», — сказал Тертышный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате»:
- 14 апреля 2023
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