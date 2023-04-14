Тертышный — об играх сборной в Челябинске: такой шанс даётся раз в карьере

Форвард «Трактора» Никита Тертышный в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал об игре сборной России в Челябинске.
«Это большой праздник — пока нет хоккея, матчи вот такие. Сборная — это уровень, приедут все ребята, для нас это двойная мотивация, и мы должны подарить городу те эмоции, которые они не получили во время сезона «Трактора». Сыграть на домашнем льду за сборную, перед семьёй, родными — это вообще мечта. Такой шанс даётся, возможно, раз в карьеру.
Как будем готовиться? У нас и лёд, и «земля» — и тренер по ОФП, и по катанию. Будем стараться готовиться, ещё неделю сборы в Новогорске. Будет не так много народу, больше индивидуального, потом неделю полностью командой подготовимся, приедем в Челябинск, и дальше по городам», — сказал Тертышный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате»:
- 14 апреля 2023
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