Ландеског пропустит плей-офф НХЛ из-за травмы колена
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Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландеског пропустит плей-офф Кубка Стэнли 2023 года из-за травмы колена, сообщает официальный сайт организации.
30-летний форвард пропустил весь регулярный сезон-2022/2023.
Ландеског ещё не играл в этом сезоне после операции на колене в межсезонье. 30-летний капитан «Эвеланш» набрал 59 (30+29) очков в 51 игре прошлого сезона.
Напомним, в марте сообщалось, что Ландеског возобновил тренировки. 30-летний форвард занимался в форме, предназначенной для бесконтактной борьбы.
«Лавины» в текущем сезоне провели 80 матчей, в которых набрали 105 результативных баллов. В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» сыграет дома с «Виннипегом» в ночь на 14 марта в 3:00 мск.
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