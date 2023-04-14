Ландеског пропустит плей-офф НХЛ из-за травмы колена

Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландеског пропустит плей-офф Кубка Стэнли 2023 года из-за травмы колена, сообщает официальный сайт организации.

30-летний форвард пропустил весь регулярный сезон-2022/2023.

Ландеског ещё не играл в этом сезоне после операции на колене в межсезонье. 30-летний капитан «Эвеланш» набрал 59 (30+29) очков в 51 игре прошлого сезона.

Напомним, в марте сообщалось, что Ландеског возобновил тренировки. 30-летний форвард занимался в форме, предназначенной для бесконтактной борьбы.

«Лавины» в текущем сезоне провели 80 матчей, в которых набрали 105 результативных баллов. В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» сыграет дома с «Виннипегом» в ночь на 14 марта в 3:00 мск.