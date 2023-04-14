«Колорадо» переиграл «Виннипег», у Александра Георгиева 18 сейвов

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Виннипег Джетс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 4:2.
На 14-й минуте счёт в матче открыл Денис Мальгин. Затем на 23-й минуте сравнял Аксель Юнссон-Фьелльбью. А на 35-й минуте вывел гостей вперёд Кевин Стенлунд. Спустя две минуты вновь счет равным сделал Микко Рантанен.
На 44-й минуте Эван Родригес поразил ворота гостей. А на 59-й минуте забил и Арттури Лехконен. Он установил на табло итоговый счёт.
Российский голкипер хозяев Александр Георгиев совершил 18 сейвов.
Напомним, в ночь на 14 апреля проходят последние матчи регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Матчи Кубка Стэнли стартуют 18 апреля.
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