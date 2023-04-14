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«Колорадо» переиграл «Виннипег», у Александра Георгиева 18 сейвов

«Колорадо» переиграл «Виннипег», у Александра Георгиева 18 сейвов
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Виннипег Джетс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 4:2.

На 14-й минуте счёт в матче открыл Денис Мальгин. Затем на 23-й минуте сравнял Аксель Юнссон-Фьелльбью. А на 35-й минуте вывел гостей вперёд Кевин Стенлунд. Спустя две минуты вновь счет равным сделал Микко Рантанен.

На 44-й минуте Эван Родригес поразил ворота гостей. А на 59-й минуте забил и Арттури Лехконен. Он установил на табло итоговый счёт.

Российский голкипер хозяев Александр Георгиев совершил 18 сейвов.

Напомним, в ночь на 14 апреля проходят последние матчи регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Матчи Кубка Стэнли стартуют 18 апреля.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Мальгин (Эллер, Ньюхук) – 13:33 (5x5)   1:1 Юнссон-Фьелльбю (Пионк, Диллон) – 22:15 (5x5)   1:2 Стенлунд (Бэррон) – 34:59 (4x5)   2:2 Рантанен (Родригес, Тэйвз) – 36:11 (5x4)   3:2 Родригес (Лехконен, Хант) – 43:01 (5x5)   4:2 Лехконен (Байрэм) – 58:31 (en)
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