Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции

Стали известны все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги в Восточной конференции. Команды, которые поборются за Кубок Стэнли из Восточной конференции, завершили свои выступления в текушем регулярном сезоне.
Кубок Стэнли-2023. Восточная конференция
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
«Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз»
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»
Ранее стали известны все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги. В борьбе за Кубок Стэнли поучаствуют: «Сиэтл Кракен», «Миннесота Уайлд», «Лос-Анджелес Кингз», «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс».
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