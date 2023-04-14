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Голкиперы «Бостона» стали обладателями «Уильям Дженнингс Трофи»

Голкиперы «Бостона» стали обладателями «Уильям Дженнингс Трофи»
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Голкиперы «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк и Джереми Свейман стали обладателями Дженнингс Трофи, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Голкиперы «Брюинз» пропустили меньше всего шайб в регулярном чемпионате (177). Они опередили вратарей «Каролины Харрикейнз» на 36 шайб, что стало самым большим разрывом между лучшими двумя командами с сезона-1990/1991.

29-летний Улльмарк провёл 49 матчей, дважды сыграв на ноль и пропустив 91 шайбу при 93,8% отражённых бросков. На счету 24-летнего Свеймана 37 матчей, в которых он четыре раза сыграл на ноль и пропустил 76 шайб при 92% отражённых бросков.

«Дженнингс Трофи» ежегодно вручается вратарю или вратарям, сыгравшим не менее 25 игр за команду и пропустившим наименьшее количество голов в регулярном сезоне.

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