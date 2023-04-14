Ассистенсткий дубль Андрея Кузьменко помог «Ванкуверу» взять верх над «Аризоной»

В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.

На четвёртой минуте игры счёт открыл Элиас Петтерссон. На шестой минуте матча сравнял Лиам О'Брайен. А ещё спустя три минуты за гостей отличился Конор Гарланд после паса российского нападающего Андрея Кузьменко. На 13-й минуте забил Джей Ти Миллер. А на 15-й минуте Гарланд оформил дубль. И вновь с передачи Кузьменко. На последней минуте первого периода забил за хозяев Трэвис Бойд. На 30-й минуте сократил отставание до минимума вновь О'Брайен. А игру в овертайм перевёл Ник Шмальц на 57-й минуте.

В овертайме Гарланд оформил хет-трик и принёс победу своей команде.