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Ассистенсткий дубль Андрея Кузьменко помог «Ванкуверу» взять верх над «Аризоной»

Ассистенсткий дубль Андрея Кузьменко помог «Ванкуверу» взять верх над «Аризоной»
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В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.

На четвёртой минуте игры счёт открыл Элиас Петтерссон. На шестой минуте матча сравнял Лиам О'Брайен. А ещё спустя три минуты за гостей отличился Конор Гарланд после паса российского нападающего Андрея Кузьменко. На 13-й минуте забил Джей Ти Миллер. А на 15-й минуте Гарланд оформил дубль. И вновь с передачи Кузьменко. На последней минуте первого периода забил за хозяев Трэвис Бойд. На 30-й минуте сократил отставание до минимума вновь О'Брайен. А игру в овертайм перевёл Ник Шмальц на 57-й минуте.

В овертайме Гарланд оформил хет-трик и принёс победу своей команде.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 5
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Хьюз, Берроуз) – 03:53 (4x4)   1:1 О'Брайен (Кесселринг, Макбэйн) – 05:08 (5x5)   1:2 Гарланд (Бовиллье, Кузьменко) – 08:03 (5x4)   1:3 Миллер (Хьюз, Ди Джузеппе) – 12:21 (5x4)   1:4 Гарланд (Берроуз, Кузьменко) – 14:16 (5x5)   2:4 Бойд (Келлер, Шмальц) – 19:53 (5x5)   3:4 О'Брайен (Кесселринг, Макбэйн) – 29:54 (5x5)   4:4 Шмальц (Сёдерстрём, Маччелли) – 56:40 (5x5)   4:5 Гарланд (Миллер, Хьюз) – 61:19 (3x3)
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