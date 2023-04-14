Ассистенсткий дубль Андрея Кузьменко помог «Ванкуверу» взять верх над «Аризоной»

В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.
На четвёртой минуте игры счёт открыл Элиас Петтерссон. На шестой минуте матча сравнял Лиам О'Брайен. А ещё спустя три минуты за гостей отличился Конор Гарланд после паса российского нападающего Андрея Кузьменко. На 13-й минуте забил Джей Ти Миллер. А на 15-й минуте Гарланд оформил дубль. И вновь с передачи Кузьменко. На последней минуте первого периода забил за хозяев Трэвис Бойд. На 30-й минуте сократил отставание до минимума вновь О'Брайен. А игру в овертайм перевёл Ник Шмальц на 57-й минуте.
В овертайме Гарланд оформил хет-трик и принёс победу своей команде.
- 14 апреля 2023
-
07:52
-
07:46
-
07:43
-
07:39
-
07:20
-
07:11
-
07:05
-
06:59
-
06:53
-
06:24
-
06:04
-
05:48
-
05:47
-
05:40
-
04:59
-
04:54
-
04:49
-
04:49
-
04:45
-
04:44
-
04:35
-
02:58
-
02:12
-
02:05
- 13 апреля 2023
-
23:23
-
23:10
-
23:00
-
22:42
-
22:31
-
22:12
-
22:05
-
22:00
-
21:45
-
21:23
-
21:07