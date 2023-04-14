Стало известно расписание первого раунда плей-офф НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила расписание первых и вторых матчей первого раунда плей-офф.
Восточная конференция
«Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз»: 18 и 20 апреля;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: 19 и 21 апреля;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»: 18 и 20 апреля;
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: 19 и 21 апреля.
Западная конференция
«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз»: 18 и 20 апреля;
«Вегас Голден Найтс» — «Виннипег Джетс»: 19 и 21 апреля;
«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд»/«Сиэтл Кракен»: 19 и 21 апреля;
«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд»/«Сиэтл Кракен»: не определено.
Окончательное расписание со временем начала матчей будет опубликовано после матча «Колорадо» с «Нэшвилл Предаторз» в ночь с 14 на 15 апреля.
Отметим, что даты встреч указаны по московскому времени.
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