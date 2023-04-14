Стали известны две пары плей-офф НХЛ от Западной конференции

В НХЛ определились две пары плей-офф от Западной конференции.

Как отмечает пресс-служба лиги, «Эдмонтон Ойлерз» вышел на «Лос-Анджелес Кингз». «Нефтяники» расположились на второй строчке в Западной конференции и в Тихоокеанском дивизионе. «Короли» заняли пятое место в конференции и третье — в дивизионе.

«Вегас Голден Найтс» в первом раунде сыграет с «Виннипег Джетс». «Золотые рыцари» выиграли Западную конференцию и Тихоокеанский дивизион, «реактивные» расположились лишь на восьмой строчке в конференции и на четвёртой — в Центральном дивизионе.

Отметим, что за «Эдмонтон» играет нападающий Клим Костин, за «Лос-Анджелес» — защитник Владислав Гавриков, за «Виннипег» — форвард Владислав Наместников. В составе «Вегаса» числятся сразу три россиянина: защитник Даниил Мироманов, нападающие Иван Барбашёв и Павел Дорофеев.

Напомним, в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.