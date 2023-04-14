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Вышински предположил, кто выиграет «Колдер Трофи» в сезоне-2022/2023

Журналист ESPN Грег Вышински назвал фамилию игрока, который с большой долей вероятности станет обладателем «Колдер Трофи» — награды, ежегодно вручаемой лучшему новичку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По мнению журналиста, наилучшие шансы на победу у центрального нападающего «Сиэтл Кракен» Мэтти Бенирса.

«Финалисты «Колдера» будут интересны. Бенирс победит. Я думаю, что на два других места есть четыре кандидата: Стюарт Скиннер, Оуэн Пауэр, Джейк Сандерсон и Уайат Джонстон», — написал Вышински в социальных сетях.

Напомним, после окончания каждого сезона НХЛ вручает индивидуальные награды лучшим игрокам, командам, тренерам и генменеджерам.

В сезоне-2021/2022 обладателем «Колдер Трофи» стал защитник «Детройт Ред Уингз» Мориц Зайдер.