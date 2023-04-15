Главный тренер «Колорадо»: парни вложили сердце и душу в этот сезон

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар после сегодняшней победы своей команды над «Нэшвилл Предаторз» (4:3) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона подвёл итоги завершившейся регулярки.
Напомним, эта победа помогла «лавинам» обойти «Даллас» и занять итоговое первое место в Центральном дивизионе.
«Я думаю, эти парни вложили сердце и душу в этот сезон. Сумев выполнить нашу цель в регулярном чемпионате — выиграть дивизион и получить преимущество своего льда — если нам посчастливится выйти во второй раунд, это их заслуга, без вопросов. И мы должны быть спокойны за свою игру перед плей-офф», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.
Матчи плей-офф стартуют 18 апреля. «Колорадо» сыграет в первом раунде с «Сиэтл Кракен».
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