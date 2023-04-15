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Александр Овечкин поделился мыслями о позитивных моментах сезона

Александр Овечкин поделился мыслями о позитивных моментах сезона
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о позитивных моментах сезона.

«Позитивные моменты? У меня появилось много великолепных воспоминаний, много отличных вещей с моментов, которые произошли в этом году. Но, я думаю, когда ты понимаешь, что не будешь играть в плей-офф, то просто думаешь: «Окей, что мы будем делать летом? Что я буду делать летом?» Я должен быть в лучшей форме, я должен быть готовым забыть этот сезон и двигаться навстречу следующему в лучшем настроении, состоянии духа», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

Напомним, «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59).

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