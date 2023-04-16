Кожевников: никакой подготовки к КХЛ все эти годы в «Ладе» не велось, это катастрофа!

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал возвращение «Лады» в Континентальную хоккейную лигу. Кроме того, специалист поделился мнением о процессах, которые происходят в клубе.

«Мне как воспитаннику пензенского хоккея Тольятти особенно дорог, в юношеские годы проводил там самые принципиальные матчи. Очень рад, что несправедливое решение отправить «Ладу» в ВХЛ, которое много раз критиковал, наконец-то отменяется — и Тольятти возвращается в КХЛ.

Другое дело, в каком состоянии мы в КХЛ получаем «Ладу». Вчера мне звонили ветераны тольяттинского хоккея, многие в шоке. Оказывается, никакой подготовки к КХЛ все эти годы в Тольятти не велось, менеджеры «Лады» делали свой личный бизнес. В последние годы там распроданы два десятка лучших юниоров. В итоге каждое лето команда набиралась заново, а «Ладья» второй год подряд проехала мимо плей-офф МХЛ, вылетев в низший дивизион. Для исторического хоккейного региона это катастрофа!» — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, ранее главный тренер «Лады» Валерий Белов рассказал, как генеральный директор Александр Чеботарёв и спортивный директор Игорь Масленников проводили сделки за его спиной. Наставник тольяттинцев раскритиковал руководителей клуба.