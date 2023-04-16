«Сан-Хосе» объявил о подписании контракта новичка с 19-летним российским защитником

«Сан-Хосе Шаркс» на официальном сайте объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с 19-летним российским защитником Артёмом Гурьевым.
Детали сделки не разглашаются.
Последний сезон российский защитник провёл в Хоккейной лиге Онтарио, выступая за «Петерборо Питс», а затем, после обмена, за «Флинт Файрбёрдс». Гурьев провёл лучший сезон в карьере в плане результативности, забросив семь шайб, отдав девять голевых передач и суммарно набрав 16 очков. Россиянин помог «Файрбёрдс» выйти в плей-офф, где команда вылетела в семиматчевом противостоянии в первом раунде.
Всего за карьеру в ОХЛ Гурьев сыграл 98 встреч, в которых набрал 30 (8+22) очков, включая две победные шайбы и гол в меньшинстве, при 158 штрафных минутах. Защитник был задрафтован «Сан-Хосе» в 2021 году в пятом раунде под общим 158-м номером.
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