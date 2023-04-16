Двух чешских игроков не вызовут в сборную на ЧМ-2023, они переберутся в КХЛ — iSport.cz

Два чешских хоккеиста не будут вызваны в сборную на чемпионат мира — 2023, сообщает iSport.cz. Причина — оба игрока будут играть в КХЛ.

«Ты играешь в КХЛ? Тогда тебя не будет в команде. Когда началась подготовка к чемпионату мира, в составе сборной Чехии отсутствовали защитники Давид Скленичка и Лукаш Клок. Первым из них стал лучшим защитником шведского «Брюнеса», а последний играл на Кубке Карьяла в ноябре. Второй приехал на Шведские игры в феврале в качестве игрока швейцарского «Лугано», куда он отправился после возвращения из «Аризоны» через «Рёгле». Как сообщает iSport.cz, оба игрока отправляются в КХЛ. Однако официально контракты будут действовать только с 1 мая, до тех пор никто не может комментировать более подробно», — говорится в сообщении.

По данным iSport.cz, Скленичка должен отправиться в «Барыс», а Клок — вернуться в «Нефтехимик», за который играл в прошлом сезоне.

«В сборной мы их не увидим — а это две весомые потери для сборной Чехии, особенно перед чемпионатом мира. При этом предложения были и у других игроков. Они решили иначе и не поедут в Россию. Именно поэтому они в команде Кари Ялонена», — добавляет журналист Павел Барта.