Сопин: с началом СВО клубам НХЛ запретили общаться с официальными лицами русских клубов

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин поделился мнением о возможном возвращении российского форварда Богдана Тринеева. Нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» уехал в Северную Америку после завершения сезона в КХЛ.
Кроме того, специалист рассказал, что клубам Национальной хоккейной лиги запрещено общаться с официальными лицами русских клубов КХЛ.
«Тринеев вернётся? С началом СВО политика поменялась, потому что изначально мы с «Вашингтоном» выходили на связь, общались с тренером по развитию, с помощником генерального менеджера и договаривались, что два года он проведёт у нас, а на третий уедет, но потом им запретили общаться с официальными лицами русских клубов КХЛ, поэтому общение такое прекратилось. Если честно, мне кажется, что он приедет. Но гарантий нет. Изначально были, но потом это всё ушло в трубу», — приводит слова Сопина «Спорт-экспресс».
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