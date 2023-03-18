Нападающий «Динамо» Тринеев присоединится к фарм-клубу «Вашингтона» в АХЛ

Нападающий московского «Динамо» Богдан Тринеев присоединится к фарму «Вашингтона» в АХЛ, сообщает Capfriendly.
Сезон-2021/2022 нападающий завершал в составе фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» в АХЛ – «Херши Бирс». Он принял участие в двух матчах розыгрыша Кубка Колдера, но очков не набрал. Напомним, Тринеев был выбран «Кэпиталз» на драфте НХЛ – 2020 под общим 117-м номером. В мае 2022 года форвард заключил трёхлетний контракт новичка с «Вашингтоном» с кэпхитом $ 859 тыс. Текущий сезон хоккеист провёл в «Динамо» на условиях аренды из «Вашингтона».
В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ 21-летний нападающий провёл 39 матчей, в которых набрал 13 (2+11) очков. В первом раунде плей-офф КХЛ Тринеев отметился двумя результативными передачами в пяти матчах серии с «Торпедо».
- 18 марта 2023
-
12:55
-
12:31
-
12:14
-
11:40
-
11:06
-
10:40
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:33
-
08:10
-
08:00
-
07:10
-
06:01
-
05:45
-
05:22
-
04:37
-
04:35
-
04:35
- 17 марта 2023
-
23:55
-
23:32
-
23:21
-
23:16
-
23:11
-
23:00
-
22:34
-
22:24
-
22:24
-
22:14
-
22:05
-
21:55