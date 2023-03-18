Нападающий «Динамо» Тринеев присоединится к фарм-клубу «Вашингтона» в АХЛ

Нападающий московского «Динамо» Богдан Тринеев присоединится к фарму «Вашингтона» в АХЛ, сообщает Capfriendly.

Сезон-2021/2022 нападающий завершал в составе фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» в АХЛ – «Херши Бирс». Он принял участие в двух матчах розыгрыша Кубка Колдера, но очков не набрал. Напомним, Тринеев был выбран «Кэпиталз» на драфте НХЛ – 2020 под общим 117-м номером. В мае 2022 года форвард заключил трёхлетний контракт новичка с «Вашингтоном» с кэпхитом $ 859 тыс. Текущий сезон хоккеист провёл в «Динамо» на условиях аренды из «Вашингтона».

В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ 21-летний нападающий провёл 39 матчей, в которых набрал 13 (2+11) очков. В первом раунде плей-офф КХЛ Тринеев отметился двумя результативными передачами в пяти матчах серии с «Торпедо».